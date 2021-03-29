Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak 2021? Merkez Bankası faiz açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz konusunda açıklama yaptı. Şahap Kavcıoğlu, Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını belirtti. Açıklamanın ardından Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2021? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Sorularına yanıt aranamaya başlandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararlarıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" açıklamasında bulundu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

Kavcıoğlu, "Hükümet ile belirlenen Orta Vadeli %5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız. Gelecek dönemde Merkez Bankası, para ve kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021 NİSAN?

Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan 2021’de yapılacak.