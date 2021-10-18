Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Haftanın ilk işlem gününde gözler küresel piyasalara çevrilirken yurt içinde de Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gideceğini tahmininde bulunuyor.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizleri 21 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA!
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı küresel pay piyasalarına paralel alıcılı seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlara çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Bu hafta açıklanan verilerde ödemeler dengesi ağustosta 530 milyon dolar fazla vererek, sanayi üretimi de yıllık yüzde 13,8 artarak beklentileri geride bıraktı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 artışla 1.409,56 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan 1.420 ve 1.436 puanın direnç, 1.396 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti. Dolar/TL ise haftayı 3,35 yükselişle tarihi yüksek seviye olan 9,2701'den kapattı. Bu hafta yurt içinde ayrıca, pazartesi konut fiyat endeksi ve perşembe Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca cuma günü piyasaların kapanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor.
SON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA NE OLDU?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.
Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.