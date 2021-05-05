Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz arttırır mı?

Merkez Bankası faiz kararı mayıs ayı ile birlite yatırımcının gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Piyasalar mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Mart ayında faizler yüzde 19 olarak belirlenmişti. Nisan ayında ise yüzde 19'da sabit bırakılmasına karar verilmişti. Mayıs faiz kararı ise merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz arttırır mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa ne olur?
Bu hafta gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantı bulunuyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarının zamanı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarih yer alıyor. Merkez Bankası toplantısının sonuçları 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIR MI? ANALİSTLER NE DİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.
MERKEZ BANKASI NİSAN FİAZ KARARI NE OLMUŞTU?
Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faizi sabit bıraktı. Nisan ayı faiz kararı ile faizler yüzde 19 bandında yer alıyor. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.