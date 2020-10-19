Merkez Bankası toplantısı 2020: Merkez Bankası ekim ayı toplantısı ne zaman? MB faiz kararı ne olacak, faiz artırımı olacak mı? Beklentiler…

Merkez Bankası toplantısı deyim yerindeyse dört gözle bekleniyor. Merkez Bankası’nın 2020 Ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, piyasaların akıbetini gözler önüne serecek. Peki, Merkez Bankası ekim ayı toplantısı ne zaman? MB faiz kararı ne olacak, faiz artırımı olacak mı?

Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası ekim ayı toplantısı ne zaman? Merkez bankası toplantısı faiz beklentisi

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.