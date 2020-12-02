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Merkez Bankası (TCMB) duyurdu! Yüzde 32...

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 15:32 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 15:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada veriler paylaşıldı. Bir önceki aya göre düşüş görüldü. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 162 milyar 276 milyon dolar seviyesine geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere  göre, eylülde bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz  varlıkları 1 milyar 547 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 580 milyon  dolar azaldı.
 
Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 3 milyar 127 milyon  dolar azalarak 162 milyar 276 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki  firmaların varlıkları 130 milyar 806 milyon dolar, yükümlülükleri 293 milyar 82  milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına  doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon dolar ve  2 milyar 587 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ise 1 milyar  359 milyon dolar azaldı.
 
Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan  nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 964  milyon dolar ve 1 milyar 116 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2 milyar  500 milyon dolar arttı.
 
 Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 17,1 milyar dolar
 
Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler eylülde 1 milyar 291 milyon  dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Yurt dışından  sağlanan krediler ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 104 milyon dolar artarken,  uzun vadeli krediler 720 milyon dolar azaldı.
 
Eylül itibarıyla kısa vadeli varlıklar 110 milyar 373 milyon dolar,  kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa  vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 17 milyar 101 milyon dolar olarak  gerçekleşerek bir önceki aya göre 410 milyon dolar arttı.
 
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde  32 oldu.
 

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