Merkez Bankası Swap nedir? Swap faizi nedir, Swap faizi artarsa ne olur?

Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde de faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Merkez Bankası swap nedir? Swap ve Swap faiz yükselmesi nedir? Swap faizi artarsa ne olur?

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti. Swap faizi nedir? Merkez Bankası Swap ve Swap faizi yükselmesi nedir? Swap faizi artarsa ne olur?

SWAP NEDİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de Türk lirasında yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu.

SWAP FAİZİ YÜKSELMESİ NEDİR, ARTARSA NE OLUR?

Swap faizinin artmasının TL’nin dolar karşısındaki düşüşünden yararlanmaya çalışan yabancı yatırımcıların kaybının sonuçlanmasını sağlayan bir hamledir. Swap faizlerinin artması TL’yi satıp dolar almak isteyen Spekülatif yatırımların önünü kısa vadede kesip, durumu lehe çevirmeye yarar. Ancak uzun vadede, TL bulamayan yabancı yatırımcıyı kaçırır.