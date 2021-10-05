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Merkez Bankası son dakika enflasyon açıklaması!

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 11:32 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 11:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylül ayında enflasyondaki yükselişte enerji ve hizmet fiyat gelişmeleri belirleyici olurken, temel mal ve gıda gruplarının enflasyona katkısı azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,25 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 19,58'e  yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu  da yayımlandı.
 
Rapora göre, eylül ayı enflasyonundaki yükselişte enerji ve hizmet  fiyat gelişmeleri etkili oldu. Bu dönemde petrol, doğal gaz ve kömür  fiyatlarındaki artışlarla birlikte uluslararası enerji fiyatları olumsuz bir  görünüm kaydettir. Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıları  sınırlasa da yurt içi enerji fiyatları, şebeke suyu ile kömür ve odun gibi katı  yakıt fiyatları kaynaklı arttı.
 
Yaz aylarında hızlanan gıda yıllık enflasyonu eylülde sınırlı bir  oranda gerileyerek yüksek seviyesini korudu. Temel mal yıllık enflasyonu  dayanıklı tüketim mallarında bir önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle  yavaşladı.
 
Hizmet enflasyonu, eylülde süregelen açılma etkilerine de bağlı olarak  yükselirken, bu gelişmede okul ve üniversitelerin açılmasına bağlı etkiler  dikkati çekti. Hizmet fiyat gelişmelerinin yansımasıyla B ve C göstergelerinde  yıllık enflasyon artarken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama  kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korundu.
 
Söz konusu gelişmelerle eylülde önceki aya göre yıllık tüketici  enflasyonuna katkı hizmette 0,30 puan, enerjide 0,24 puan ve alkol-tütün-altın  gruplarında 0,01 puan artarken, temel mal ve gıda gruplarının katkıları sırasıyla  0,16 ve 0,06 puan azaldı.
 
"Son dönemde aylık artışları hızlanan kirada eylülde de benzer bir  eğilim hakim oldu"
 
Hizmet fiyatları, eylülde yüzde 1,62 yükselirken, grup yıllık  enflasyonu 1,18 puan artarak yüzde 15,06 oldu. Yıllık enflasyon haberleşme  hizmetlerinde geriledi, ulaştırma ve lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere  diğer alt gruplarda yükseldi.
 
Hizmet grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte okul ve üniversitelerin  açılmasıyla birlikte bağlantılı sektörlerde (üniversite harcı, yurt, servis  ücreti) gerçekleşen güçlü fiyat artışlarının etkisi belirleyici oldu. Eğitim  sektöründe sona eren geçici KDV indirimleri söz konusu fiyat artışlarını daha  belirgin hale getirdi.
 
Ulaştırma hizmetlerinde eylül ayında fiyatlar yüzde 2,80 artarken,  servis ücretlerindeki yükselişe bağlı olarak otobüs ile şehir içi yolcu  taşımacılığı kalemindeki artış öne çıktı.
 
Lokanta-otel alt grubunda ise yemek hizmetleri fiyatlarındaki yüksek  aylık artışlar yüzde 2,03 ile eylülde de devam ederken, konaklama hizmetleri  fiyatlarındaki yükselişte yurt ücretlerindeki artış etkili oldu. Söz konusu  gelişmelerle lokanta-otel alt grubunda yıllık enflasyon yüzde 23,27'ye ulaştı.
 
Son dönemde aylık artışları hızlanan kirada eylül ayında da yüzde 1,29  ile benzer bir eğilim hakim oldu ve yıllık enflasyon yüzde 10,85'e yükseldi.  Diğer hizmetler alt grubunda ise üniversite eğitimiyle birlikte kreş ve gündüz  bakımevi ücretlerindeki artışa bağlı olarak sosyal hizmetler kalemleri öne çıktı.
 
Temel mal yıllık enflasyonu, eylülde 0,90 puan azalarak yüzde 19,38'e  geriledi. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ile giyim ve ayakkabı  gruplarında gerilerken, diğer temel mallarda yatay bir seyir izledi. Dayanıklı  mal fiyatlarının eylülde yüzde 1,96 artmasında indirim kampanyalarının sonlandığı  mobilya grubundaki yüzde 8,24'lük fiyat artışı öne çıktı. Öte yandan, beyaz eşya  fiyatlarındaki aylık artış eğilimi sürerken, otomobil fiyatları ılımlı bir  görünüm sergiledi. Söz konusu gelişmelerle dayanıklı mal grubu yıllık enflasyonu  bir önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle 2,09 puan azalarak yüzde 22,12'ye  geriledi.
 
Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar eylül ayında yataya yakın  seyretti ve yıllık enflasyon sınırlı bir düşüşle yüzde 7,11 oldu.
 
 "Yumurta fiyatlarında yüksek artış devam etti"
 
Enerji fiyatları eylülde yüzde 2,20 artarken, bu dönemde uluslararası  enerji fiyatları petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları öncülüğünde kayda değer bir  yükseliş gösterdi. Yurt içinde ise yüzde 5,19 ile şebeke suyu ve yüzde 13 ile  odun, kömür gibi katı yakıt fiyatlarındaki artışlar öne çıkarken, akaryakıt  fiyatları ÖTV miktarı sıfırlanan LPG fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,60  yükseldi.
 
Bu dönemde tüp gaz fiyatlarında da bir miktar artış izlendi. Eşel  mobil sistemi, enerji fiyatları üzerindeki baskıları hafifleterek tüketici  enflasyonunu sınırlamaya devam etti. Söz konusu gelişmelerle yıllık enerji  enflasyonu, eylülde 2,05 puan yükselerek yüzde 22,77'ye çıktı.
 
Gıda ve alkolsüz içecek yıllık enflasyonu 0,21 puan azalarak yüzde  28,79'a geriledi. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda sınırlı bir miktar  gerileyerek yüzde 32,06 olurken, işlenmiş gıda grubunda yüzde 25,79 ile yataya  yakın seyretti.
 
İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler taze  meyve ve sebze fiyatlarında eylül ayında son 2i aydır gözlenen yüksek artışlar  sonrası bir miktar düzeltmeye (yüzde eksi 4,06) işaret etti. Böylece grup yıllık  enflasyonu yüzde 33,41'e geriledi.
 
Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubunda yumurta fiyatlarında yüksek  artışın devam ettiği izlenirken, tarımsal kuraklıktan olumsuz etkilenen bakliyat  fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekti.
 
Aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlayarak yüzde 1,46 olarak  gerçekleşen işlenmiş gıda grubunda ekmek-tahıllar, alkolsüz içecekler ile  uluslararası fiyatı artış kaydeden kahve öne çıkan alt kalemler oldu. Bu  gelişmelerle taze meyve-sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 27,88  seviyesine yükseldi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    - "Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar  etkisini sürdürdü"
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    Yurt içi üretici fiyatları eylülde yüzde 1,55 yükselirken, yıllık  enflasyon 1,56 puan azalarak yüzde 43,96'a geriledi. Üretici fiyatlarındaki bu  gelişmede süregelen dış fiyat baskıları, arz kısıtları ve enerji fiyatları  belirleyici olmaya devam etti. Öte yandan, petrol ve ana metal hariç imalat  sanayi fiyatlarının eğilimi bu dönemde geriledi.
 
  
 
    Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji yıllık  enflasyonundaki artış ön plana çıktı. Aylık bazda fiyat artışları alt gruplar  geneline yayılırken, en belirgin artış yüzde 2,73 ile dayanıklı tüketim malları  imalatında gerçekleşti.
 
  
 
    Eylül ayında dayanıklı tüketim malları grubu fiyatlarında meydana  gelen artışta mobilya, ev aletleri ve tüketici elektroniği etkili olurken,  dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yükselişte meyve-sebze, süt ve diğer  gıda ürünleri ile bazı tekstil ve giyim ürünleri öne çıktı.
 
  
 
    Sermaye malı grubundaki yüzde 1,98'lik artışta metal ile bağlantılı  ürünler, motorlu kara taşıtları ile bunların parça ve aksesuarları ve makinelerin  etkisi hissedildi. Enerji grubu fiyatları ise rafine edilmiş petrol ürünleri,  elektrik, su ve kömür fiyatları öncülüğünde yükseldi.
 
  
 
    Ara malları grubundaki artışta demir-çelik ve ferro alaşımlar, tahıl  ürünleri, kağıt ürünleri ve inşaatla bağlantılı kalemlerdeki fiyat artışları  dikkati çekti. Bu gelişmelerle tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları  kaynaklı baskılar etkisini sürdürdü.
 
  
 
 
 
 

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