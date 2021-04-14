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Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

14 Nisan 2021 Çarşamba - 12:39 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 12:40

Piyasalar Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Yatırımcı Merkez Bankası'nın faizleri kararını merak ediyor. Analistler Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını bekliyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar...


Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Merkez Bankası nisan ayı toplantısı için gözler Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrildi. PKK toplantısı faiz kararının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? TCMB faizleri değiştirecek mi? İşte Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...
 
Gözlerin açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında. Yatırımcı Merkez Bankası nisan ayı toplantısı için Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısına odaklandı. 
 
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 
 
Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak. 
 
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
 
Yapılan anketlerde büyük çoğunlukla Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. 
 
PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.
 
Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.
 
Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını vermişti.
 
 
 

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