Merkez Bankası PPK toplantısı bugün yapılıyor! Aralık ayı Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak!

Merkez Bankası faiz kararı merakla beklenirken, gözler Para Politikası Kurulu Toplantısına çevrildi. Merkez bankası faiz artırımı ya da düşürümü kararını verecek. Merkez Bankası başkanı olarak atanan Naci Ağbal, Aralık 2020 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile ikinci kez faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın saati ve ele alacağı konular…

Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak. PPK faiz kararı ile piyasalara yön verilecek. Yüzde 15 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize olacak. Merkez Bankası başkanı olarak atanan Naci Ağbal, Aralık 2020 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile bugün yapılacak toplantıyla ikinci kez faiz kararı verecek. Faiz artırımı ya da düşürümü kararını verecek olan Merkez Bankası, piyasaları doğrudan etkileyecek.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından 24 Aralık 2020 saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI SON KARARINDA NE KARARLAR AÇIKLAMIŞTI?

Para Politikası Kurulu (Kurul),Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.

Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir.

İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir.

Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.