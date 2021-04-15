Merkez Bankası Nisan 2021 faiz kararı! MB faiz kararı sonrası dolar ne oldu, düştü mü-yükseldi mi?

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısındaydı. Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündeydi. Yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faizi sabit bıraktı. Nisan ayı faiz kararı ile faizler yüzde 19 bandında yer alıyor. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLER NE DEMİŞTİ?

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

MB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dolar kuru 8,04 TL idi. MB faiz kararı sonrası dolar kurunda gerileme oldu. Dolar 8,02 TL’ye kadar düştü. Ancak kur yeniden 8.10’nin üzerine yükseldi.

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