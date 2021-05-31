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Merkez Bankası'nın kripto para raporu ortaya çıktı! Tamamen değişiyor: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin...
Kripto paranın dolandırıcılık ve suistimale açık olması vatandaşa büyük kayıp yaşattı. Milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa zemin hazırlayan ve binlerce mağdur yaratan kripto varlıklar konusunda, T.C. Merkez Bankası çarpıcı bir rapor hazırladı. Kripto varlıklar için rapor yazan Merkez Bankası “asli değeri yok ve değeri çok oynak” vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yasal düzenleme yolda! İşte flaş gelişmenin tüm detayları...