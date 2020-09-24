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Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar ve borsada son durum...

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 15:28 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 15:30

Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren sakin seyreden BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, dolar/TL ise yüzde 1 azalışla 7,6280'e geriledi.


TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan  artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde  yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.117 puanı gördü. Endeks saat 14.50  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.114 seviyesinde bulunuyor.
 
Endeksin yükselişinde lokomotif görevi gören bankacılık endeksinin  getirisi ise yüzde 3'ü aştı. Büyük banka pay piyasaları arasında en fazla  kazandıranlar, yüzde 4 ile Yapı Kredi ve Garanti BBVA oldu.
 
TCMB'nin kararı sonrası gerileyen dolar/TL ise, 7,5566'ya kadar indi.  Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden  dolar/TL, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 7,6120  seviyesinde bulunuyor. Avro/TL de yüzde 1,4 düşüşle 8,8590'a geriledi.
 
Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle  sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz  puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.
 
Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz  puanlık artışı, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön  plana aldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden analistler, piyasalardaki  pozitif seyrin sürebileceğini kaydetti.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını  bildirdi.
 
 
  
 
 
 

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