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Merkez Bankası'nın faiz kararı! İlk veriler geldi, gözler o güne çevrildi...

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 17:13

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Enflasyon, özellikle son üç yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları, Çin'de yükselmeye devam eden Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de beklentilerin üzerinde artan Tüketici Fiyat Endeksi ile risk unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı küresel pay piyasalarına paralel alıcılı seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.


Küresel pay piyasaları, para  politikasında azalan belirsizlikler ve açıklanmaya başlanan şirket bilançolarının  özellikle ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle alıcılı bir seyir  izlerken, gelecek hafta küresel bazda enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun  veri gündemi takip edilecek.  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları para politikasındaki  belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırırken tutanaklarda, varlık alımlarının  azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık  bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli  varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağı sinyali verildi.
ABD'de açıklanan banka bilançolarının da beklentilerin üzerinde  gerçekleşmesi risk iştahını artırarak küresel bazda pay piyasalarında alış  ağırlıklı seyri beraberinde getirdi. Buna göre, ABD'de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine  kıyasla Bank of America'nın net karı yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara,  Citigroup'un net karı yüzde 48 yükselişle 4,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde  net karını Wells Fargo yüzde 59 artırarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley yüzde  37 yükselterek 3,7 milyar dolara çıkardı.Öte yandan, enflasyon, özellikle son üç yılın zirvesine çıkan petrol  fiyatları, Çin'de yükselmeye devam eden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de  beklentilerin üzerinde artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile risk unsuru olmaya  devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı üst üste sekizinci haftayı da değer  kazancıyla kapatırken, haftalık yüzde 2,45 artarak 84,2 dolara yükseldi.
 
 ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,63 ile Haziran'dan bu yana  en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerileyerek haftayı yüzde 1,5750'den  tamamlarken, altının ons fiyatı da 1.800 dolara kadar yükselmesinin ardından bu  seviyelerde tutunamasa da haftayı yüzde 0,57 artışla 1.767 dolardan tamamladı. Kripto paraların ABD'de regüle edilebileceğine ilişkin haber akışıyla  birlikte Bitcoin 12 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviye olan 62.933 dolara  yükseldi.
 
   ABD'de gözler Fed'in Bej Kitap raporu ve şirket bilançolarına  çevrildi
 
 ABD'de para politikasının üzerindeki belirsizliklerin azalması ve  güçlü bilançolarla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken,  gelecek haftanın gündeminde Fed'in Bej Kitap raporu ile devam edecek bilançolar  bulunuyor. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında,  Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmanın yolunda gitmesi şartıyla gelecek yılın  ortalarında sona erecek kademeli bir daralma sürecinin uygun olabileceğini  değerlendirdiği aktarılarak, "Toplantıdaki bazı Fed yetkilileri, mevcut enflasyon  baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesini dile getirdi.  Üyelerin çoğu, arz kesintileri ve iş gücü sıkıntısının daha uzun sürebileceğini,  enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve bunun fiyatlar ile ücretler  üzerinde varsayılandan daha büyük ve kalıcı etkilerinin olabileceğini belirtti.  Üyelerden bazıları, yukarı yönlü risklerle birlikte 2022'de enflasyonun yüksek  kalmaya devam edeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.  Analistler, tutanakların tahvil alımlarının azaltılması sürecinde  izlenecek yola dair patikayı netleştirdiğini belirterek, buna karşın Fed'in  geçici enflasyon söyleminden uzaklaştığını kaydetti. Fed'in Bej Kitap raporunda enflasyona ilişkin ipuçlarının aranacağına  dikkati çeken analistler, açıklanacak şirket bilançolarının ise pay piyasaları  üzerinde şirket bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti. ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre eylülde Tüketici Fiyat  Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde  yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,82,  Nasdaq endeksi yüzde 2,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.
 
18 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi sanayi  üretimi ve kapasite kullanımı, salı inşaat izinleri ve konut başlangıçları,  çarşamba Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi ve  cuma imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verileri takip edilecek.
 
  Avrupa'da gündem enflasyon
 
   Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sıkıntılar kısmen yatışsa da kasım  vadeli doğal gaz kontratları 90 avro seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.  Gelecek hafta ise bölge genelinde yayınlanacak TÜFE verilerinin yatırımcıların  risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.   Analistler, Avrupa'da tedarik sıkıntıları ve enerji arzına ilişkin  endişelerin enflasyon baskısını desteklemeye devam ettiğini kaydederek, mal  tedarikinde yaşanan gelişmelerin fiyatları yukarı yönlü etkilemeye devam ettiğini  bildirdi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,  Avro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığı  görüşünü yineledi.
 Veri takviminde ise Almanya'da TÜFE aylık bazda değişmezken, yıllık  yüzde 4,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de ise işsizlik  yüzde 5,2'ye geriledi. Avro ise dolar karşısında beş haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak  haftalık yüzde 0,25 değer kazancıyla 1,1605'e çıktı.   Bu hafta, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,51, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 1,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,55 ve İtalya'da MIB 30  endeksi ise yüzde 1,68 değer kazandı.  Gelecek hafta, çarşamba İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde TÜFE ile  Almanya'da ÜFE, perşembe Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve cuma bölge  genelinde hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.
  
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
 
 Asya'da, Çin'de tedarik zincirinde devam eden sıkıntılar ve yüzde  10,7'yle 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkan ÜFE risk iştahını olumsuz  etkilerken, bölgenin diğer ülkelerinde küresel pay piyasalarına paralel alıcılı  seyir etkili oldu. Gelecek hafta Asya'da Çin'in pazartesi açıklanacak 3. çeyrek  Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri dikkati çekiyor.  Çin'de emlak şirketlerinin tahvil ödemelerine ilişkin henüz olumlu bir  haber alınmazken, bu durum risk unsuru olmaya devam ediyor. Artan enflasyon  endişesi ve enerji arzına ilişkin sıkıntılar da yatırımcıların risk iştahını  olumsuz etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.  Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı çekirdek  makina siparişleri artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 2,4 düşüş  kaydetti. Çin'de ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 28,1  ve ithalat yüzde 17,6 arttı. Ülkede dış ticaret fazlası, beklentilerin üzerinde  gelen ihracat verilerinin desteği ile 46,8 milyar dolarlık öngörüleri aşarak 66,8  milyar dolar oldu.  Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,55 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,64, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,99 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer  kazandı.  18 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de  perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, ve  cuma TÜFE verileri takip edilecek.
 
  Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi
 
  
 Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı küresel pay  piyasalarına paralel alıcılı seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe  günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan  (PPK) çıkacak kararlara çevrildi.  AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin  ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin  medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.  Bu hafta açıklanan verilerde ödemeler dengesi ağustosta 530 milyon  dolar fazla vererek, sanayi üretimi de yıllık yüzde 13,8 artarak beklentileri  geride bıraktı.  BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 artışla 1.409,56 puandan  tamamlarken analistler, teknik açıdan 1.420 ve 1.436 puanın direnç, 1.396 puanın  ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.  Dolar/TL ise haftayı 3,35 yükselişle tarihi yüksek seviye olan  9,2701'den kapattı. Gelecek hafta yurt içinde ayrıca, pazartesi konut fiyat endeksi ve  perşembe Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca cuma günü  piyasaların kapanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard &  Poor's'un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor.
 

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