Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesi, kademeli olarak...

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi! Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabit tutarak pas geçti. Beklenti de bu yöndeydi. Ancak satır aralarında verilen mesajlar enflasyon hassasiyetinin yüksekliğine işaret ediyor. Mesajlar TCMB’nin faiz indirimine kademeli geçeceği yönünde

Merkez Bankası ile ilgili son dakika faiz açıklaması. Merkez Bankası 17 Haziran tarihli toplantısında faizi artırmayarak yüzde 19 seviyesinde bıraktı. TCMB’nin faiz kararı öncesinde Fed ’in yayımladığı tahminler kurda harekete yol açtı. Dolar kuru önceki gün 8.54 TL seviyesindeyken 8.65’e yükseldi. 2023 yılında iki faiz artırımı yapılması planlanırken FED, önümüzdeki üç yıl için enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncelledi. Atılan bu adım, faiz artırım sürecinin erken başlayacağına işaret ediyor.

Enflasyon kaygıları

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın haberine göre; Küresel bazda enflasyon kaygıları oldukça yüksek. Enflasyonun getirdiği faiz hareketliliği Türkiye’nin dışarıdan gelen dalgaya karşı kırılganlığını artırıyor. TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın kapanma eğilimi endişeleri yüksek tutuyor. TÜFE yüzde 16.59, ÜFE ise yüzde 38.33 seviyesinde bulunuyor.

Sözlü yönlendirme

TCMB’nin en etkili politika aracı faiz. Ancak bir o kadar önemli olan politika metnindeki ayrıntılar ve sözlü yönlendirmeler. Yılbaşından bu yana geçen süreçte gözlendi ki, TCMB sözlü yönlendirmeleriyle piyasalardaki fiyat hareketleri üzerinde sakinleştirici etkiye sahip.

Şahin söylem

Merkez Bankası’nın her toplantısında nasıl bir söylemi benimseyeceği merak konusu olmakta. Şahin mi yoksa güvercin bir söylem mi benimseneceği piyasalar açısından önemli. Bu toplantıda Merkez Bankası’nın şahin bir söylem takındığı görülüyor. Geçtiğimiz ay “mevcut” şeklinde değiştirdiği parasal duruşuyla ilgili olarak bu defa “sıkı” ifadesini kullandı ve “kararlılıkla” vurgusunda bulundu. Söylem değişikliği piyasalarda şahin bir tutuma yöneldiği şeklinde yorumlandı.

TCMB için asıl zorlu dönem şimdi başlıyor. Bir yanda faizlerin yüksek seyri var. Bir yanda küresel bazda yükselen enflasyon var. Pandemi nedeniyle turizm sektörü beklenen performansı göstermede zorlanacağı anlaşılıyor. Yabancıların hisse ve tahvildeki satışları sonrasındaki alımları da çok sınırlı. Tüm bunlar ekonominin toparlanması için biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

TCMB mevcut durumu ne zamana kadar sürdürecek?

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar,

Ülke risk primlerindeki düşüş,

Ters para ikamesinin başlaması,

Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi,

Finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi.

Kararda etkili olan nedenler

Emtia fiyatlarındaki artış

Taşımacılık maliyetlerindeki artış

Yükselen küresel enflasyon

Pandemi kaynaklı iç talepte ivme kaybı

Kredilerde yavaşlama

Olumlu gelişmeler

Aşılama sürecinin hızlanması

Yurtiçi iktisadi faaliyetin güçlü seyri

İhracatta güçlü eğilim

Turizmin canlanmasına bağlı olarak cari işlemler dengesinde iyileşme beklentisi

‘Sürdürülebilirliğe yatırımlar akacak’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski dünyanın salgın şartlarında da değişmeyen en önemli gündeminin “iklim değişikliği” olduğunu vurguladı. İklim değişikliğini önleme tedbirleri uygulanırken büyük bir ekonomik kalkınma dalgasının yaşanacağını ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:

“Büyük yatırımlar ve finansman, döngüsel ekonomiye geçmiş, karbon nötr olma planı bulunan, ormanlar ve denizlerden sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek faydalanan ülkelere akacak. Önümüzdeki dönemin unicorn şirketlerini; temiz enerji, geri kazanım doğa dostu ham madde teknolojileri alanlarında göreceğiz. 15-20 yıllık bir dönemde orman, deniz ve doğada kirliliğe neden olan ülkelerin küresel ekonomik zincirden dışlanacakları açıktır.”