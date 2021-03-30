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Merkez Bankası net mesaj verecek

30 Mart 2021 Salı - 13:34 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 14:38

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu.Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.
 

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