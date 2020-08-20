Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı! Artırıldı...

Merkez Bankası faiz kararı toplantı sonucu açıklandı. Kararı Merkez başkanı Murat Uysal kamuoyu ile paylaşıldı. Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi. İşte Merkez Bankası toplantı sonucu 2020...

