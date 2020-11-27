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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

27 Kasım 2020 Cuma - 0:44 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 0:44

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.


Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

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Merkez Bankası banka karşılık
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