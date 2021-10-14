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Merkez Bankası'ndan son dakika rezerv açıklaması

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152  milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1  Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.
 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38  milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.
 
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir  önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon  dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.
 
  
 

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