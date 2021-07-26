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Merkez Bankası'ndan kritik toplantı! Perşembe günü...

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 13:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.


TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde  gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile  başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını  yanıtlayacak.
 
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet  sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak  yayımlanacak.
 
TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda  orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında  gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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