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Merkez Bankası'ndan kredilerde flaş limit artışı kararı!

17 Eylül 2021 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 15:49

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde limitin 30 milyar dolara çıkarıldığını, azami vadenin ise 180 güne güncellendiğini bildirdi.


TCMB'den yapılan duyuruya göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak  üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri  ödeme koşullarında değişiklikler yapıldı.
 
Değişiklikler kapsamında, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar  dolara yükseltilirken, bu limitin 20 milyar doları Türk Eximbank, 10 milyar  doları diğer bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilere tahsis edildi. Öte  yandan toplam limitin 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası reeskont kredisi  olarak da kullanılabilmesi imkanı getirildi.
 
Son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en  az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara verilecek olan krediler, yalnızca  belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecek. Kredilerin  geri ödemeleri ise sadece ihracat bedelleriyle yapılacak.
 
Daha önce 240 gün olarak uygulanan kredilerin azami vadesi 180 güne  güncellendi. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve  döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami  vadesi ise 360 gün olarak uygulanmaya devam edecek.
 
Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100  baz puan olarak uygulanacak. Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli  satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından  indirim yapılacak.
 

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