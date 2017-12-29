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Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

29 Aralık 2017 Cuma - 16:49 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 16:58

Merkez Bankası kredi kartlarına faiz oranlarını değiştirmedi.


TCMB, 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.
 
TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:
 
"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır"
 

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Merkez Bankası kredi kartları
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