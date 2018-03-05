Merkez Bankası'ndan ikinci döviz harekâtı!

Kur risklerini azaltmak için yeni bir adım daha atan Merkez Bankası, dövize endeksli 15 milyon doların üzerinde borcu olan büyük şirketleri denetime alacak.

Merkez Bankası, kur kaynaklı riskleri azaltmak için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Döviz geliri olmayan 23 bin küçük işletmenin ardından büyük ölçekli şirketlerden döviz borçlarını bildirmelerini istedi. Dövize endeksli 15 milyon doların üzerinde borcu bulunan 2 bin 100 şirketin 31 Mart'a kadar Merkez Bankası'na bildirimlerini yapması gerekiyor. Merkez Bankası firma tarafından bildirilen verileri çapraz kontrole alacak. İhtiyaca göre denetim yapılabilecek. Bildirimde bulunmaya, yanlış bilgi veren şirketlere yaptırım uygulanacak.

Reel sektörün döviz borcuna ilişkin düzenlemenin ikinci ayağı ise haziranda yaşama geçiriliyor. Merkez Bankası bünyesinde firma bazında döviz pozisyonun, nakit akışının ve türev ürün kullanımının izlenmesi amacıyla kapsamlı bir veri tabanı oluşturuyor. Bu sistemi banka, firmalar ve denetçiler kullanabilecek. Kullanıcılara tanımlama, vergi girişleri için doğrulama kodları, uyarılar, bildirimler sistemden gönderilecek.

Merkez Bankası'nın yürüttüğü çalışmayla risk haritası oluşturacak. Şirketlerin basiretli borçlanma ve risk yönetimine katkı sunacak, kur riski yönetimi için türev araçların kullanılması sağlanacak. Borçların vadeli işlemlerle yönetilmesi de planlanan önlemler arasında bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şirketlere borç yerine ortak alarak halka açıklamaları çağrısı yapmıştı. Şişmek, dövizle borçlanmaya yönelik sınırlamanın kurda oynaklığı ve risk primini azaltacağına vurgu yapmıştı.