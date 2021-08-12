Merkez Bankası'ndan flaş swap anlaşması!

Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.
Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.
Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.
Kavcıoğlu, görüşmelerin ilerlediğini açıklamıştı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Haziran ayında Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini belirtmişti.
Güney Kore'nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.