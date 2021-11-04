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Merkez Bankası'ndan flaş rezerv açıklaması

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 14:45 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar düşerek 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.


 TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar  342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi. Brüt döviz  rezervleri, 22 Ekim'de 85 milyar 447 milyon dolar seviyesindeydi.
 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39  milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü.
 
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir  önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolara düşerek 125 milyar 142 milyon  dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.
 
  
 

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