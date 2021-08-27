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Merkez Bankası'ndan flaş rezerv açıklaması!

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 12:34 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 12:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolar oldu.


TCMB tarafından, Temmuz 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler  ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
 
Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla  yüzde 8,3 artarak 105,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,6 artarak 62,6 milyar dolar,  altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,6 yükselerek 41,6 milyar dolar oldu.
 
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul  kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde  10,9 azalarak 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
 
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu  karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir  önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46,1 milyar dolar oldu.
 

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