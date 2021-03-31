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Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yüzde 12...

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 10:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verdi.


TCMB İdare Merkezi'nin 2020 yılı kar payı dağıtımına ilişkin ilanı,  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Banka Genel Kurulunca hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90  numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt  yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldığı belirtilen ilanda, kar payının,  bugünden itibaren TCMB şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı  yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödeneceği ve söz konusu kar  paylarına ait 90 numaralı kupon bedellerinin 31 Mart 2026'da mesai saati  bitiminde zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.
 
TCMB, 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulunu dün gerçekleştirmişti.
 

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