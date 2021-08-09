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Merkez Bankası'ndan flaş karar! Ücretler artırıldı, bugün başlıyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:08 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 1:08

Merkez Bankası'ndan flaş karar. Banka kredisi kullananları ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmen başlıyor. Alınan ücretlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Ücretler arttırıldı. EFT işlem ücreti değişti. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Tebliğde değişiklik yapılarak; Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler, ticari krediler kategorisi kapsamından çıkarıldı.
 
Yine aynı tebliğde “üçüncü kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını,” şeklinde değiştirildi.
 
İŞLEM ÜCRETİ SINIRI 8 TL'YE ÇIKARILDI
 
Aynı tebliğin 'para ve kıymetli maden transferleri' adı altındaki 15. maddesinde de işlem tutarları değiştirildi. Buna göre;
EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde ATM’den yapılan işlemler 2 TL'den 4 TL'ye, diğer kanallar ile yapılan işlemler ise 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.
 
İŞYERİ ÜCRETİ YÜZDE 1,90'A ÇIKARILDI
 
Son olarak Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye
işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti ise yüzde 1,60’dan 1,90'a çıkarıldı.

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