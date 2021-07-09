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Merkez Bankası'ndan flaş karar! Limit arttı, bankada hesabı olanlar...

09 Temmuz 2021 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 19:00

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı. Bankada hesabı olanları ilgilendiriyor. Resmen duyuruldu. Limit arttı. Detaylar belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası EFT ve havale ücreti almadan 24 saat transfer imkanı tanıyan FAST'te limit 4 Ağustos itibarıyla bin liradan 2 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.


Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi işlem üst limitinin artırılacağı belirtildi.
 
Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda bin lira olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin liraya yükseltilecek.
 
Hedef daha da artırmak
 
Açıklamada ilerleyen dönemde limitin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları'nın FAST Sistemi'ne katılım başvuruları alınmaya başlandığı ifade edildi.
 
8 Ocak tarihi itibarıyla kullanıma açılan 7/24, anlık ödeme sistemi ile günlük yaklaşık 2 milyon anlık ödeme işlemi kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

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