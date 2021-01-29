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Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1000 TL...

29 Ocak 2021 Cuma - 10:19 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 10:21

Geçtiğimiz haftalarda devreye alınan ve 7/24 bankalar arası para transferine olanak sağlayan FAST sisteminde işlem üst limiti Merkez Bankası tarafından 1000 TL'ye yükseltildi.


Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi.
 
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
 
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.
 

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