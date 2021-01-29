Merkez Bankası'ndan flaş karar! 1000 TL...

Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.