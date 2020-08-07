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Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Yarıya düşürüldü

07 Ağustos 2020 Cuma - 10:10 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 10:19

TCMB: Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite  yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa  yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan  limitlerini yarıya düşürdü. 
 
TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10  Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa  İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür.  Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme  yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
 

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