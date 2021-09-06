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Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 11:16 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 11:16

Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, ağustos ayında enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildi.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,12 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 19,25'e  yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu  da yayımlandı.
 
Rapora göre, ağustos ayında enflasyondaki yükselişte gıda  fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon  göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildi. Gıda enflasyonundaki  yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin oldu. Küresel çapta  etkili olan tarımsal kuraklık da tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde  etkiledi.
 
Bu dönemde Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki  ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları  ılımlı bir seyir izledi. Bu gelişmenin yansımasıyla temel mallarda yıllık  enflasyon geriledi. Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun  öncülüğünde sınırlı bir oranda yükseldi.
 
Ağustos ayında uluslararası petrol fiyatları gerilerken, başta  tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatları tekrar yükseldi. Bu  doğrultuda, Türk lirasındaki kısmi değerlenmeye karşın üretici fiyatlarındaki  aylık artış eğilimi, ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji  kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etti. Bu görünüm altında, B ve C  göstergelerinin yıllık enflasyonları ağustosta geriledi, göstergelerin yakın  dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korundu.
 
 Bu gelişmelerle ağustosta önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna  katkı gıdada 0,96 puan, hizmette 0,01 puan artarken, alkol-tütün-altında 0,31  puan, temel mal grubunda 0,29 puan ve enerjide 0,07 puan azaldı.
 
"Lokanta-otel alt grubunda açılmayla gerçekleşen yüksek fiyat  artışları sürdü"
 
Hizmet fiyatları ağustosta yüzde 1,25 yükselirken, grup yıllık  enflasyonu 0,13 puan artarak yüzde 13,88 oldu. Yıllık enflasyon, lokanta-otel,  haberleşme hizmetleri ve kirada yükseldi, ulaştırma hizmetlerinde yatay seyretti,  diğer hizmetlerde ise geriledi.
 
Lokanta-otel alt grubunda açılmayla birlikte gerçekleşen yüksek fiyat  artışları ağustos ayında da sürdü. Yemek hizmetleri fiyatlarındaki yüzde 2,2'lik  artışta gıda fiyatlarındaki olumsuz görünüm de etkili oldu. Konaklama hizmetleri  fiyatlarındaki yüzde 3,31'lik artışta ise otel ücretleri belirleyici olmaya devam  etti.
 
Haberleşme hizmetlerindeki artışı ise cep telefonu görüşme ve internet  ücretleri sürükledi. Ağustos ayında kira aylık artışı yüzde 1,17 ile bir miktar  hızlandı. Diğer hizmetler yıllık enflasyonundaki gerilemede ise Türk lirasında  gerçekleşen daha istikrarlı seyre istinaden, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan  bakım onarım ve sağlık hizmetlerinin etkisi hissedildi.
 
Temel mal yıllık enflasyonu ağustos ayında 0,94 puan gerileyerek yüzde  20,28 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ile giyim ve ayakkabı  grubunda gerilerken, diğer temel mallarda arttı. Dayanıklı tüketim malı fiyatları  ağustos ayında yüzde 1,02 gerilerken, bu gelişmede ÖTV matrahlarındaki düzenleme  kaynaklı düşüş gösteren otomobil fiyatları yüzde 2,99 ile belirleyici oldu. Diğer  taraftan, bu dönemde mobilya ve beyaz eşyada aylık bazda artış izlendi. Giyim ve  ayakkabı grubunda yıllık enflasyon 1,08 puan azalarak yüzde 7,29 seviyesine  geriledi.
 
Diğer temel mallar grubunda ağustosta yıllık enflasyon konutun  bakım-onarımı, ev ile ilgili temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri  öncülüğünde 1,58 puan artışla yüzde 23,27'ye ulaştı.
 
Sonuç olarak temel mal yıllık enflasyonundaki yavaşlamada Türk  lirasındaki yakın dönem görünümünün ve otomobil ÖTV matrah düzenlemesinin  etkileri hissedilirken, diğer temel mallar daha olumlu bir görünümü sınırladı.
 
  "Gıda grubundaki artışta süt, yumurta, kuruyemiş ve bakliyat  fiyatları dikkati çekti"
 
Enerji fiyatları ağustosta yüzde 0,63 arttı. Bu dönemde eşel mobil  sisteminin enflasyon üzerindeki sınırlayıcı etkisi bir miktar gerilese de, sistem  halihazırda önemli bir yukarı yönlü etkinin önüne geçti.
 
Ağustos ayında akaryakıt fiyatları yüzde 1 artış gösterirken, bu  gelişmede ÖTV miktarı sıfırlanan LPG fiyatları belirleyici oldu. LPG  fiyatlarındaki artışa paralel olarak tüp fiyatlarında da aylık 1,92 yükseliş  gözlendi. Bu gelişmelerle yıllık enerji enflasyonu ağustosta 0,79 puan  gerileyerek yüzde 20,72'ye indi.
 
Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ağustosta yüzde 3,18 artarken, grup  yıllık enflasyonu 4,08 puan yükselerek yüzde 29'a çıktı. Bu gelişmede hem  işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarının etkisi hissedilirken, işlenmemiş gıda  grubunun katkısı oldukça belirgin oldu.
 
İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler taze  meyve ve sebze fiyatlarında aylık bazda güçlü bir artışa işaret etti. Grup yıllık  enflasyonu yüzde 40,38'e ulaştı. Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubundaki  artışta süt, yumurta, kuruyemiş ve bakliyat fiyatları dikkati çekti. Aylık fiyat  artışı yüzde 2,19 olarak gerçekleşen işlenmiş gıda grubunda genele yayılan  artışlar görüldü. Ekmek-tahıllar, peynir ve diğer süt ürünleri, kahve-çay-kakao  ve konserve işlenmiş sebze fiyatları öne çıkan alt gruplar oldu.
 
Bu gelişmelerle taze meyve-sebze enflasyonu keskin bir şekilde  artarken, meyve-sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 26,84 seviyesine  yükseldi.
 
Sonuç olarak uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki  artışlar, birikimli kur etkileri ve tarımsal kuraklığa bağlı etkilerle belirli  ürünlerdeki arz sıkıntılarının etkili olduğu gıda grubunda, normalleşme ile  canlanan talebin de etkisiyle son üç ayda kayda değer bir hızlanma gözlendi.
 
"Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar  devam etti"
 
Yurt içi üretici fiyatları ağustosta yüzde 2,77 yükselirken, yıllık  enflasyon 0,60 puan artarak yüzde 45,52'ye ulaştı. Üretici fiyatlarındaki bu  yükselişte, elektrik ve doğalgaz fiyat gelişmeleri, birikimli dış fiyat baskıları  ve süregelen arz kısıtları belirleyici olmaya devam etti. Öte yandan, petrol ve  ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bu dönemde gerilese de yüksek  seviyesini korudu. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji yıllık  enflasyonundaki artış ön plana çıktı.
 
 Ağustos ayında enerji grubu fiyatlarında meydana gelen kayda değer  artışta yüzde 9,77 ile elektrik ve gaz imalatıyla dağıtımı belirleyici oldu. Ara  malları fiyatlarındaki yüzde 2,12'lik artışta metallerle bağlantılı ürünler, ağaç  ve mantar ürünleri ve inşaat sektörüyle bağlantılı metalik olmayan mineral  ürünlerin etkisi hissedildi.
 
Sermaye malı grubunda gözlenen fiyat artışlarında motorlu kara  taşıtları ile bunların parça ve aksesuarları, tarım ve ormancılık makineleri  fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu. Dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki  artışta ise ev aletleri, mobilya ve tüketici elektroniği ürünleri öne çıkarken,  dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yükselişte meyve ve sebzeler, fırın  ürünleri ve mamulleri, içecek ve süt ürünleri gibi gıda kalemleri belirleyici  oldu.
 
Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları  kaynaklı baskılar devam etti.
 

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