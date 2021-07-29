Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi.

Kavcıoğlu, küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade ederek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor" dedi.

Kavcıoğlu konuşmasında Türkiye'de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirtti. Kavcıoğlu "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor. Bazı sektörlerdeki tedarik kısıntıları üretimi sınırladı. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor" açıklamasını yaptı.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifletere iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harektleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.

"İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU"

2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda %1,7, yıllık %7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğıunu gösteriyor.

Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor.