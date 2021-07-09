Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ay gerçekleştirdiği beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' ne göre yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentileri artış gösterdi.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ 9.34 TL OLDU

Temmuz ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' ne göre yılın sonu dolar kuru beklentisini bir önceki ay beklentisine göre 4 kuruş artarak 8.95 TL’den 8.99 TL’ye yükseldi. 2020 temmuz ayı beklentisi 9.23 TL’den 11 kuruşluk yükselişle 9.34’e tırmandı.

Dolar kurundaki yükseliş beklentisi anket sonuçlarına göre enflasyon beklentilerine de yansıdı. 2021 yılı aralık ayın TÜFE beklentisi piyasa katılımcıları haziran ayı anketi’ne göre 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64’e çıktı.12 ay sonunda enflasyon beklentisi ise haziran ayı anketinde yüzde 12,12 seviyelerindeyken yapılan son ankette yüzde 12,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak beklentilere yansıdı.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay “yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla” piyasanın enflasyon, faiz ve dolar kuru beklentilerini yansıtan 'Beklenti Anketi'nin ismini 'Piyasa Katılımcıları Anketi' olarak değiştirme kararı almıştı.

Dolar kurunda Merkez Bankası tarafından açıklanan ‘piyasa katılımcıları anketi’nden sonra bir miktar geriş çekilme gözlemlendi. Dolar kuru anket sonuçları açıklanmadan önce 8.70 TL seviyelerindeyken 2 kuruşluk bir geri çekilmeyle 8.68 TL'ye indi