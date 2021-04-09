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Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve enflasyon tahmini!

09 Nisan 2021 Cuma - 10:34 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 10:34

Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon ile ilgili flaş tahmin geldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11,54'ten yüzde 13,12 seviyesine çıktı. TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti. Buna göre nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi.


12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.
 
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİNDE HIZLI YÜKSELİŞ
 
TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti. Buna göre nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi. 
 
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 TL iken, bu anket döneminde 8,78 TL olarak gerçekleşti.
 

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