Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve altın açıklaması!

Merkez Bankası'ndan altın ve dolar rezerviyle ilgili flaş açıklama! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması! Merkez Barkası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Temmuz 'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.