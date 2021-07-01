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Merkez Bankası'ndan flaş dolar, euro ve Türk lirası kararı!

01 Temmuz 2021 Perşembe - 7:17 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 7:17

Merkez Bankası'ndan son dakika dolar, euro, ve Türk lirası kararı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında artış gerçekleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türk Lirası bazında 3 aya kadar vadeli zorunlu karşılıkta yüzde 162.5 oranında artış yapıldı. Döviz hesaplarında bulunan karşılıklarda katsayılarda değişiklik yapıldı. Daha önce imkan dilimleri 0-20 arasındayken yeni düzenlemeyle 0-0'a çekildi. Katsayı ise 1.0 olarak kaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 ay önce de değiştirilen zorunlu karşılık oranları artırılmış oldu.
 
Mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 8 olan zorunlu karşılık yüzde 21'e yükseltildi.
 
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltildi.
 
Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 oldu.
 
Müstakrizlerin fonları ise yüzde 8'den yüzde 21'e çıktı.
 
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olan hesaplarda yüzde 8'den yüzde 21'e, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5.5'ten yüzde 11'e, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 5 oldu.
 
DÖVİZ HESAPLARINDA DEĞİŞİKLİK
 
Döviz hesaplarında bulunan karşılıklarda katsayılarda değişiklik yapıldı. Daha önce imkan dilimleri 0-20 arasındayken yeni düzenlemeyle 0-0'a çekildi. Katsayı ise 1.0 olarak kaldı.
 
SÜRE UZATILDI
 
Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama maddesi tebliğe eklendi.
 
Alınan kararlar 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.
 
 

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