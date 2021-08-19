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Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması!

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 15:29 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 15:29

Dolarla rezerviyle ilgili flaş açıklama. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar gerileyerek 107 milyar 99 milyon dolara indi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 380  milyon dolar azalışla 67 milyar 356 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 6  Ağustos'ta 67 milyar 736 milyon dolar seviyesindeydi.
 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar  azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara geriledi.
 
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ağustos haftasında bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 911 milyon dolar düşerek 109 milyar 10 milyon dolardan  107 milyar 99 milyon dolara indi.
 

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