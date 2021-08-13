Gazetevatan.com » Ekonomi » Merkez Bankası'ndan flaş adım! Faiz indirimi...
Merkez Bankası'ndan flaş adım! Faiz indirimi...
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizi 5. defa pas geçti. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 19 olarak bıraktı. Enflasyonda düşüş başlayıncaya kadar sıkı para politikası vurgusunu yineledi. Enflasyondaki ilk düşüş faiz indirim adımı olacak.
Merkez Bankası yılın sekizinci Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Merkez Bankası bu toplantıda aldığı faiz kararı ile beşinci defa faizi sabit tuttu. Mart ayından bu yana politika faizi yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.