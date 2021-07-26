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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! 9 yılın zirvesinde

AA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:36 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 11:46

Merkez Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Rakamlar belli oldu. 2012'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda 114,8 ile Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına  ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
 
Buna göre, RKGE temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 114,8  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim  güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,3 puan yükselişle 112,1'e çıktı. Böylece RKGE,  Nisan 2012'den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
 
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç  aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye  yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler  endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna  ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
 
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş  miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir  önceki aya göre güçlendi.
 
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları  seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise  bir önceki aya göre güçlendi.
 
ÜFE beklentisi yüzde 23,2'ye yükseldi
 
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa  sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir  zayıflarken, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler  lehine olan seyir güçlendi.
 
Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye  yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.
 
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyir ise zayıfladı.
 
Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise  güçlenirken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 23,2 seviyesine çıktı.
 
Söz konusu anket döneminde, ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,3‘ü  üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si talep  yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, onu sırasıyla  hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer  faktörlerin izlediğini belirtti.
 
Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde,  yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış  bildirenler lehine olan seyir aynı seviyede devam etti. Avrupa Birliği içindeki  yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmeler  zayıflarken, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne  ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.
 
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3‘e, daha kötümser  olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,3'e gerilerken, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı yüzde 76,4‘e yükseldi.
 
  
 
 
 
 

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