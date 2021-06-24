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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! 1.5 yılın zirvesinde

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 10:31 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 10:31

Merkez Bankası açıkladı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
 
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.
 
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

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