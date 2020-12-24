Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası kararını açıkladı. Herkes bu toplantıdan çıkacak sonucu merak ediyordu. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Tüm Türkiye bugün verliecek faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası topalntısından faiz kararı çıktı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası 200 baz puan faiz artırdı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞI VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Faiz artırımı ekonomik olarak en çok enflasyonun gerilemesine neden olur. Faiz artırımı yaparak Türk lirasının değer kazanması sağlanır ve sıcak para girişinin sağlanması amaçlanarak iç piyasa rahatlatılmaya çalışılır.

Türk lirası değer kazandığından maliyet ve talep enflasyonun engellenmesi beklenir. Enflasyonu düşürmesi önemli bir adım sayılırken, yatırımlarda bir düşüş gözlemlenir. Enflasyonun düşmesine bağlı olarak yatırımcılar için kaynak bulmak zorlaşır ve tüketimde düşüşler yaşanabilir. Buna bağlı olarak büyüme oranında ise yavaşlama gözlemlenebilir.

Harcama eğilimi düştüğünden bankalar yüksek faiz uygulayarak müşterilerin bankalara daha fazla yatırım yapmasının önü açılır.

FAİZ ARTIRIMI NEDİR?

Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler, yani ne kadar para basılacağına ve bankalara verilen paraların faiz kararlarını belirler.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirliyor. Belirlenen bu faizlerle iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemek amaçlanır. İşte bu faiz oranına politika faiz oranı denilir. Kısacası, Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.