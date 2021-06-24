Merkez Bankası'ndan dolar ve euro ile ilgili flaş hamle! Banka hesabı...

Dolar ve euro ile ilgili flaş son dakika açıklaması! Merkez Bankası dolar ve euro ile ilgili düğmeye basıyor. Banka hesabında dolar ve euro olan herkesi kapsıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalarla yapılan toplantıda döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidebileceği mesajını verdiği belirtildi.

Dolar ve euro ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle yaptığı toplantıda zorunlu karşılıklara yönelik düzenlemenin gündeme geldiği açıklanırken, söz konusu düzenlemelere ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Bloomberg HT'nin habereni göre TCMB, mevduatlarda Dövizden Türk lirasına geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılıklar konusunda buna destek verecek düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

Buna göre banka bazında müşterilerin tuttukları döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası mevduatlara geçiş oranında kademeli olarak zorunlu karşılıklara daha fazla faiz ödenmesi değerlendiriliyor.

TCMB'nin bu konuda bankacılara Türk lirası cinsinden yeni, cazip enstrümanlar geliştirilmesi için çalışma yapılması yönünde mesajlar verdiği ifade edildi.

Döviz mevduatlarının payı yüzde 54

TCMB verilerine göre gerçek ve tüzek kişilerin döviz mevduatları Ocak ayında 235,9 milyar dolar la tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış, Mart ayında gözlenen hızlı çözülmenin ardından Haziran ayı itibariyle yeniden 228 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

Toplam mevduatlar içinde döviz mevduatlarının payına bakıldığında ise 11 Haziran haftası itibariyle bu oranın yüzde 54 olarak kaydedildiği görüldü.