19 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.313 1.43 EURO 8,9160 -2.56
USD 7,5270 -2.46 ALTIN 453,970 -2.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

19 Kasım 2020 Perşembe - 16:14 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 17:01

Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, para politikasının operasyonel  çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından halihazırda  bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi (GLP)  imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının  temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle  yapılmaya başlanacak.
 
Likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında  oluşabilecek oynaklığı sınırlandırmak ve likiditenin haftanın günlerine dengeli  dağılımını sağlamak amaçlarıyla 20 Kasım 2020'den 26 Kasım 2020'ye kadar (bu  tarihler dâhil olmak üzere) bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı  politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.
 
Bankalar geçiş döneminde ve sonrasında ihtiyaç duymaları halinde  Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında gecelik vadede 17  Ağustos 2020'de geçerli olan borç alabilme limitleri dahilinde ve BIST  bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler Pazarlarında, Merkez Bankası  borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde  ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç  verebilecekler.
 
Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira  sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon  yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkanından yararlanabilecek.
 

ETİKETLER

Merkez Bankası Merkez Bankası karar likidite
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.