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Merkez Bankası'ndan bankalar için flaş karar!

18 Ağustos 2020 Salı - 10:05 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 10:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (bal), 19 ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" açıklamasında bulundu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite  yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para  Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik  vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi. 
 
TCMB'den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda,  "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB  bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç  alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede  yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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