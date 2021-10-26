Merkez Bankası'nda yeni dönem! Faiz kararı sonrası...

Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi beklentilerin ötesinde bir adımdı. Bankanın toplantıdan sonra yaptığı bir sayfalık açıklama çok ses getirdi. Ancak açıklamada dikkatlerden kaçan ve gündemde kendisine yer bulamayan önemli bir cümle vardı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki toplantısı çok konuşuldu. Kurulun enflasyonun yüksek seyretmesine rağmen faizleri iki puan indirmesi piyasa beklentilerinin ötesinde bir adımdı. Bu nedenle bankanın toplantıdan sonra yaptığı bir sayfalık açıklama çok ses getirdi. Ancak yapılan açıklamada dikkatlerden kaçan ve gündemde kendisine yer bulamayan önemli bir cümle vardı.

Milliyet'ten Servet Yıldırım'ın haberine göre;açıklamada, “Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır” denildi.

Çok güçlü olmasa da bu cümleyi, iklim değişikliği ile mücadele konusunda para politikası uygulayıcısından gelen ilk açıklama olduğu için oldukça önemsiyorum.

İklim değişikliği ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazlarının bir sonucu. Küresel bir sorun. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerin, özel sektörün ve kamunun birarada koordinasyon için çalışmasını gerektiriyor. Bu çerçevede ekonominin birçok aktörü gibi finans kesimine, Merkez Bankası ’na ve BDDK ’ya da çeşitli görevler düşüyor. Bu konuda birçok merkez bankası harekete geçti bile. Başı çeken ve en güçlü tepkiyi gösteren ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) oldu.