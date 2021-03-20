Merkez Bankası'nda görev değişikliği! Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası'nda görev değişikliğine gidilerek Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı.