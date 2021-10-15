Merkez Bankası mühendis ve teknisyen alımı yapacak! Merkez Bankası personel alımı şartları, mühendis ve teknisyen alımı koşulları…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) teknisyen ve mühendislerden alımı olmak üzere toplam 52 kişi alacak. Alımlar için, başvuru şartları ve diğer detaylar kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu. Peki, Merkez Bankası mühendis alımı başvuru şartları neler? Merkez Bankası mühendis alımı başvurusu hakkında merak edilenler…

TCMB'nin resmi internet sayfasında yayınlanan ilana göre; 25 mühendis uzman yardımcısı olarak, KPSS 50 puan ile de teknisyen alımı yapılacak. İstihdam edilecek mühendisler; Ankara, İstanbul ve Gaziantep şubelerinde görev alacak. İstihdam edilecek teknisyenler için görev yeri ise Ankara olacak. Adaylar başvurularını; 1 Kasım 2021 saat 17.30’a kadar "insankaynaklari.tcmb.gov.tr" internet adresinden istenen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik ortamda yapabilecek. İşte Merkez Bankası personel alımı detayları…

MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Koşulları (08 Ekim-01 Kasım 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

TEKNİSYEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)

Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

2018 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

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