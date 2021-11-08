Kasım ayının ikinci haftasında yatırımcının gözü Merkez Bankası kasım ayı kararlarına çevrildi. Haftanın ilk gününde Merkez Bankası'nın faizi düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz düşürür mü? İşte detaylar...

Merkez Bankası kasım ayı toplantısı haftanın ilk gününde yatırımcının gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası eylül ve ekim ayında faizde indirime gitmişti. Yatırımcının gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken faizlerin düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz düşürür mü? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

Bu hafta yurt içinde, çarşamba işsizlik, perşembe ödemeler dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Yurt içinde ise 18 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına paralel dolar /TL ve tahvil tarafındaki fiyatlamalar da takip edilecek.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 123,8 MİLYAR DOLAR OLDU

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlanmıştı.

Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ekim'de 85 milyar 447 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolara düşerek 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.