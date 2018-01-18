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Son dakika! Merkez Bankası kararını açıkladı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 14:03 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 17:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişikliğe gitmedi. 
 
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez  Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.
 
Duyuruda, kurulun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika  faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının (faiz koridorunun alt  bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranının (faiz koridorunun üst bandı) yüzde  9,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.
 
Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası  Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası  borçlanma faiz oranının yüzde 0 ve borç verme faiz oranının 12,75 düzeyinde sabit  tutulduğu kaydedildi.
 
"Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"
 
Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü  koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, "İç talep büyümeye devam ederken dış  talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve  enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları  üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
Bu çerçevede kurulun, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına  karar verdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
 
"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki  bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve  geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana  kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon  beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki  gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal  sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin,  kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği  önemle vurgulanmalıdır."
 
Duyuruda, toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi.

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