Merkez Bankası kaçta açıklama yapacak? MB PPK faiz toplantısı faiz kararı ne olur, 2021 Ekim ayı faiz oranları düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı için saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) üyeleri her ay olduğu gibi yine bir araya gelecek ve ekim ayı faiz oranlarını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı ne olur, Merkez Bankası Ekim ayı faiz oranları düşecek mi, yükselecek mi?

Ekim ayı faiz kararı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) üyeleri yine bir araya geliyor. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası kaçta açıklama yapacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans tarafından pek çok analistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, görüş bildiren uzmanların büyük bölümü, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentileri ise medyanı 50 baz puan indirim yönünde. Bu hafta açıklanan verilerde ödemeler dengesi Ağustos ayında 530 milyon dolar fazla vererek, sanayi üretimi de yıllık %13,8 artarak beklentileri geride bıraktı.

BIST 100 endeksi, haftayı %0,83 artışla 1.409,56 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan 1.420 ve 1.436 puanın direnç, 1.396 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar/TL ise haftayı 3,35 yükselişle tarihi yüksek seviye olan 9,2701'den kapattı. Bu hafta yurt içinde ayrıca, pazartesi konut fiyat endeksi ve perşembe günü açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bununla birlikte, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.